S&P 500-Papier Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Principal Financial Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Principal Financial Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Principal Financial Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 67,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Principal Financial Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 149,209 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 16 090,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 107,84 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,91 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Principal Financial Group belief sich zuletzt auf 22,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at