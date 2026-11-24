Principal Financial Group Aktie
WKN: 694660 / ISIN: US74251V1026
|Lukrative Principal Financial Group-Anlage?
|
24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Principal Financial Group von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Principal Financial Group-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Principal Financial Group-Aktie an diesem Tag 84,56 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Principal Financial Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 118,259 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 731,79 USD, da sich der Wert eines Principal Financial Group-Anteils am 23.11.2026 auf 107,66 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 12 731,79 USD entspricht einer Performance von +27,32 Prozent.
Der Marktwert von Principal Financial Group betrug jüngst 22,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Principal Financial Group Inc.
Analysen zu Principal Financial Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Principal Financial Group Inc.
|97,50
|-1,02%