S&P 500-Papier Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Principal Financial Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Principal Financial Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Principal Financial Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 68,46 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,461 Principal Financial Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (115,39 USD), wäre die Investition nun 168,55 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 68,55 Prozent.

Am Markt war Principal Financial Group jüngst 23,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at