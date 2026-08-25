S&P 500-Papier Principal Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Principal Financial Group von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Principal Financial Group-Aktie Anlegern gebracht.

Am 25.08.2016 wurden Principal Financial Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Principal Financial Group-Anteile an diesem Tag 47,99 USD wert. Bei einem Principal Financial Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,838 Principal Financial Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Principal Financial Group-Aktie auf 111,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 331,53 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 133,15 Prozent.

Principal Financial Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at