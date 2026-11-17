Vor Jahren in Principal Financial Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Principal Financial Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Principal Financial Group-Aktie bei 57,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,304 Principal Financial Group-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 16.11.2026 1 942,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,27 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 94,27 Prozent gesteigert.

Principal Financial Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at