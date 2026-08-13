Progressive Aktie
WKN: 865496 / ISIN: US7433151039
|Investmentbeispiel
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13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Progressive von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Progressive-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,97 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Progressive-Aktie investiert, befänden sich nun 29,438 Progressive-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 207,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 104,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 510,45 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Progressive belief sich zuletzt auf 123,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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