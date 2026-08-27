Progressive Aktie
WKN: 865496 / ISIN: US7433151039
|Lohnendes Progressive-Investment?
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27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Progressive von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Progressive-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 132,58 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Progressive-Aktie investiert hat, hat nun 0,754 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 167,83 USD, da sich der Wert eines Progressive-Papiers am 26.08.2026 auf 222,51 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 67,83 Prozent.
Der Börsenwert von Progressive belief sich zuletzt auf 129,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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