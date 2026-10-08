Progressive Aktie
WKN: 865496 / ISIN: US7433151039
|Progressive-Anlage unter der Lupe
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Progressive von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Progressive-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Progressive-Papier bei 31,44 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,181 Progressive-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 214,12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 681,04 USD wert. Mit einer Performance von +581,04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Progressive eine Marktkapitalisierung von 123,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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