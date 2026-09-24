Progressive Aktie
WKN: 865496 / ISIN: US7433151039
|Lukratives Progressive-Investment?
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24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Progressive-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Progressive-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 143,26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,980 Progressive-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.09.2026 gerechnet (203,13 USD), wäre das Investment nun 1 417,91 USD wert. Das entspricht einem Plus von 41,79 Prozent.
Progressive erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 120,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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