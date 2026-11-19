Vor Jahren in Progressive-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Progressive-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 157,57 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,635 Progressive-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 228,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,00 Prozent gesteigert.

Der Progressive-Wert an der Börse wurde auf 136,19 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at