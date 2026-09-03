S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Progressive von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Progressive-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 96,23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,392 Progressive-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Progressive-Papiers auf 221,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 300,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 130,05 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Progressive eine Börsenbewertung in Höhe von 128,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at