S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Progressive-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Progressive-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Progressive-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Progressive-Aktie an diesem Tag 90,94 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 109,963 Progressive-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 207,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 796,35 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 127,96 Prozent gesteigert.

Progressive war somit zuletzt am Markt 122,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at