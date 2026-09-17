Progressive Aktie

Progressive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865496 / ISIN: US7433151039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Progressive von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Progressive-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Progressive-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 243,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Progressive-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,410 Progressive-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,07 USD, da sich der Wert eines Progressive-Papiers am 16.09.2026 auf 216,99 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 10,93 Prozent.

Progressive war somit zuletzt am Markt 128,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Progressive Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Progressive Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Progressive Corp. 187,45 -0,40% Progressive Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Freitag nach. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen