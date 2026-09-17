S&P 500-Papier Progressive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Progressive von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Progressive-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Progressive-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 243,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Progressive-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,410 Progressive-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,07 USD, da sich der Wert eines Progressive-Papiers am 16.09.2026 auf 216,99 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 10,93 Prozent.

Progressive war somit zuletzt am Markt 128,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at