Prologis Aktie
WKN DE: A1JBD1 / ISIN: US74340W1036
|Rentabler Prologis-Einstieg?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier Prologis-Aktie: Hätte sich ein Investment in Prologis vor einem Jahr inzwischen gelohnt?
Die Prologis-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 127,39 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Prologis-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78,499 Prologis-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 127,32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 994,51 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 0,05 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Prologis eine Börsenbewertung in Höhe von 118,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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