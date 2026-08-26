Prologis Aktie

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WKN DE: A1JBD1 / ISIN: US74340W1036

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Investmentbeispiel 26.08.2026 16:03:53

S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prologis von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Prologis-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Prologis-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 52,56 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 19,026 Prologis-Aktien. Die gehaltenen Prologis-Papiere wären am 25.08.2026 2 726,98 USD wert, da der Schlussstand 143,33 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 172,70 Prozent gleich.

Alle Prologis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 135,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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