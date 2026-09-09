S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prologis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Prologis-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Prologis-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 122,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,816 Prologis-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,06 USD, da sich der Wert eines Prologis-Anteils am 08.09.2026 auf 138,48 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13,06 Prozent.

Der Marktwert von Prologis betrug jüngst 130,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at