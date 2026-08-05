Prologis Aktie

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WKN DE: A1JBD1 / ISIN: US74340W1036

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Rentable Prologis-Anlage? 05.08.2026 16:03:56

S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prologis-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Prologis eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Prologis-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 107,04 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Prologis-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,342 Prologis-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Prologis-Aktie auf 139,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 299,05 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 299,05 USD, was einer positiven Performance von 29,90 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Prologis bezifferte sich zuletzt auf 134,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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