S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prologis von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Prologis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 04.11.2023 wurde die Prologis-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Prologis-Anteile 106,55 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 93,853 Prologis-Aktien im Depot. Die gehaltenen Prologis-Anteile wären am 03.11.2026 12 114,50 USD wert, da der Schlussstand 129,08 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 21,15 Prozent.

Der Marktwert von Prologis betrug jüngst 123,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at