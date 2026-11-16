S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential Financial von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Prudential Financial-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Prudential Financial-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 97,64 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,024 Prudential Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 123,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,54 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,54 Prozent angewachsen.

Prudential Financial wurde am Markt mit 42,32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at