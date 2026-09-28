Prudential Financial Aktie

Prudential Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 764959 / ISIN: US7443201022

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Lohnendes Prudential Financial-Investment? 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Prudential Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Prudential Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 104,41 USD. Bei einem Prudential Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 95,776 Prudential Financial-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 119,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 440,48 USD wert. Das entspricht einem Plus von 14,40 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Prudential Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 41,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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