Prudential Financial Aktie
WKN: 764959 / ISIN: US7443201022
|Rentable Prudential Financial-Anlage?
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Prudential Financial-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 108,98 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Prudential Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,176 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 113,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 037,71 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 3,77 Prozent.
Der Marktwert von Prudential Financial betrug jüngst 38,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prudential Financial Inc.
Analysen zu Prudential Financial Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Prudential Financial Inc.
|101,45
|0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.