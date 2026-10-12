S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Prudential Financial-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 108,98 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Prudential Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,176 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 113,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 037,71 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 3,77 Prozent.

Der Marktwert von Prudential Financial betrug jüngst 38,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at