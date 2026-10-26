Prudential Financial Aktie
WKN: 764959 / ISIN: US7443201022
|Lukrative Prudential Financial-Anlage?
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26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Prudential Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Prudential Financial-Aktie 102,18 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,979 Prudential Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 112,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 114,99 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 12,54 Prozent.
Zuletzt verbuchte Prudential Financial einen Börsenwert von 39,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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