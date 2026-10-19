Prudential Financial Aktie

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WKN: 764959 / ISIN: US7443201022

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Rentable Prudential Financial-Anlage? 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prudential Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Prudential Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Prudential Financial-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 84,50 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Prudential Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 118,343 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 717,16 USD, da sich der Wert eines Prudential Financial-Papiers am 16.10.2026 auf 115,91 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,17 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Prudential Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 39,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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