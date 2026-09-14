S&P 500-Papier Prudential Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prudential Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prudential Financial-Aktie gebracht.

Prudential Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 103,72 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,964 Prudential Financial-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114,96 USD, da sich der Wert eines Prudential Financial-Anteils am 11.09.2026 auf 119,24 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 14,96 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Prudential Financial belief sich zuletzt auf 41,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at