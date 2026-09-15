PTC Aktie

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WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009

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PTC-Investmentbeispiel 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PTC von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen PTC-Investment verdienen können.

Die PTC-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 43,71 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die PTC-Aktie investiert hat, hat nun 22,878 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des PTC-Papiers auf 136,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 126,29 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 3 126,29 USD, was einer positiven Performance von 212,63 Prozent entspricht.

Alle PTC-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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