S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PTC von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen PTC-Einstiegs gewesen.

Am 08.09.2021 wurde das PTC-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das PTC-Papier bei 129,79 USD. Bei einem PTC-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,770 PTC-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108,65 USD, da sich der Wert eines PTC-Papiers am 04.09.2026 auf 141,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,65 Prozent.

Der PTC-Wert an der Börse wurde auf 15,30 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at