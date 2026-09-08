PTC Aktie
WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009
|Lohnende PTC-Investition?
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08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PTC von vor 5 Jahren eingebracht
Am 08.09.2021 wurde das PTC-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das PTC-Papier bei 129,79 USD. Bei einem PTC-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,770 PTC-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108,65 USD, da sich der Wert eines PTC-Papiers am 04.09.2026 auf 141,02 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,65 Prozent.
Der PTC-Wert an der Börse wurde auf 15,30 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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