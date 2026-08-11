S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PTC von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen PTC-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PTC-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 134,49 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die PTC-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74,355 PTC-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 151,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 229,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,29 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von PTC belief sich zuletzt auf 16,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at