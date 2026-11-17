PTC Aktie
WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009
|PTC-Anlage unter der Lupe
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17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PTC-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PTC-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die PTC-Anteile bei 174,21 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die PTC-Aktie investiert hat, hat nun 5,740 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 196,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 127,26 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,73 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von PTC belief sich zuletzt auf 21,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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