PTC Aktie
WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009
|Lohnendes PTC-Investment?
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20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PTC von vor einem Jahr verloren
Am 20.10.2025 wurden PTC-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 205,87 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die PTC-Aktie investiert hat, hat nun 0,486 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PTC-Aktie auf 193,06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 93,78 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 6,22 Prozent.
PTC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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