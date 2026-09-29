PTC Aktie

PTC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative PTC-Anlage? 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PTC von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in PTC-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das PTC-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die PTC-Aktie an diesem Tag 141,68 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die PTC-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,706 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des PTC-Papiers auf 139,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,40 Prozent verringert.

Der Börsenwert von PTC belief sich zuletzt auf 14,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PTC Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu PTC Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PTC Inc 120,00 -1,64% PTC Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen