PTC Aktie
WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009
|Lukrative PTC-Anlage?
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier PTC-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PTC von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurde das PTC-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die PTC-Aktie an diesem Tag 141,68 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die PTC-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,706 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des PTC-Papiers auf 139,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,60 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,40 Prozent verringert.
Der Börsenwert von PTC belief sich zuletzt auf 14,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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