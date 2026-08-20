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Aktie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852070 / ISIN: US7445731067

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Lukrativer Public Service Enterprise Group-Einstieg? 20.08.2026 16:04:01

S&P 500-Papier Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Service Enterprise Group von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Public Service Enterprise Group-Investment gewesen.

Am 20.08.2016 wurde die Public Service Enterprise Group-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Public Service Enterprise Group-Papier bei 43,65 USD. Bei einem Public Service Enterprise Group-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 229,095 Public Service Enterprise Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2026 17 257,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75,33 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 72,58 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Public Service Enterprise Group einen Börsenwert von 37,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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