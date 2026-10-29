Aktie
WKN: 852070 / ISIN: US7445731067
|Public Service Enterprise Group-Investition
|
29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Service Enterprise Group von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Public Service Enterprise Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Public Service Enterprise Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 60,11 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,664 Public Service Enterprise Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Public Service Enterprise Group-Aktien wären am 28.10.2026 120,56 USD wert, da der Schlussstand 72,47 USD betrug. Damit wäre die Investition 20,56 Prozent mehr wert.
Der Public Service Enterprise Group-Wert an der Börse wurde auf 36,18 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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