S&P 500-Papier Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Service Enterprise Group von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Public Service Enterprise Group-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Public Service Enterprise Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Public Service Enterprise Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 60,11 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,664 Public Service Enterprise Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Public Service Enterprise Group-Aktien wären am 28.10.2026 120,56 USD wert, da der Schlussstand 72,47 USD betrug. Damit wäre die Investition 20,56 Prozent mehr wert.

Der Public Service Enterprise Group-Wert an der Börse wurde auf 36,18 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at