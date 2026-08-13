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WKN: 852070 / ISIN: US7445731067

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Public Service Enterprise Group-Anlage im Blick 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Public Service Enterprise Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Public Service Enterprise Group-Investment gewesen.

Public Service Enterprise Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Public Service Enterprise Group-Aktie an diesem Tag 64,72 USD wert. Bei einem Public Service Enterprise Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,451 Public Service Enterprise Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 172,28 USD, da sich der Wert einer Public Service Enterprise Group-Aktie am 12.08.2026 auf 75,87 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17,23 Prozent.

Insgesamt war Public Service Enterprise Group zuletzt 37,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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