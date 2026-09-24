Aktie
WKN: 852070 / ISIN: US7445731067
|Hochrechnung
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24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Public Service Enterprise Group von vor einem Jahr gekostet
Das Public Service Enterprise Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 82,40 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,136 Public Service Enterprise Group-Papiere. Die gehaltenen Public Service Enterprise Group-Aktien wären am 23.09.2026 816,87 USD wert, da der Schlussstand 67,31 USD betrug. Damit wäre die Investition um 18,31 Prozent gesunken.
Der Public Service Enterprise Group-Wert an der Börse wurde auf 34,42 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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