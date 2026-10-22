S&P 500-Papier Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Public Service Enterprise Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Public Service Enterprise Group-Investment verlieren können.

Das Public Service Enterprise Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Public Service Enterprise Group-Aktie bei 83,79 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Public Service Enterprise Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 119,346 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 473,56 USD, da sich der Wert einer Public Service Enterprise Group-Aktie am 21.10.2026 auf 71,00 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 15,26 Prozent.

Public Service Enterprise Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at