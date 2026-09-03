Aktie
WKN: 867609 / ISIN: US74460D1090
|Profitables Public Storage-Investment?
|
03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Storage von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Public Storage-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 226,79 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Public Storage-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,409 Public Storage-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (301,33 USD), wäre die Investition nun 1 328,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,87 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Public Storage belief sich zuletzt auf 56,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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