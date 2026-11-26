Das wäre der Verdienst eines frühen Public Storage-Einstiegs gewesen.

Am 26.11.2016 wurde die Public Storage-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 205,73 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,861 Public Storage-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 642,83 USD, da sich der Wert eines Public Storage-Papiers am 25.11.2026 auf 337,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,28 Prozent gesteigert.

Public Storage erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 62,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at