Aktie
WKN: 867609 / ISIN: US74460D1090
|Lohnender Public Storage-Einstieg?
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17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Public Storage-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Public Storage-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 274,11 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Public Storage-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,365 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Public Storage-Aktie auf 294,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107,50 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,50 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Public Storage eine Börsenbewertung in Höhe von 55,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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