S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Public Storage von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Public Storage-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Public Storage-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 326,33 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,644 Public Storage-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Public Storage-Papiers auf 298,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 141,36 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,59 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Public Storage bezifferte sich zuletzt auf 56,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at