Aktie
WKN: 867609 / ISIN: US74460D1090
|Profitabler Public Storage-Einstieg?
|
22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel hätte eine Investition in Public Storage von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Public Storage-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 326,33 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,644 Public Storage-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Public Storage-Papiers auf 298,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 141,36 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,59 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Public Storage bezifferte sich zuletzt auf 56,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Public Storage
Analysen zu Public Storage
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Public Storage
|276,50
|0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.