S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Public Storage-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Public Storage-Investment verdienen können.

Am 01.10.2016 wurde die Public Storage-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Public Storage-Aktie letztlich bei 223,14 USD. Bei einem Public Storage-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,815 Public Storage-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 282,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 675,45 USD wert. Damit wäre die Investition 26,75 Prozent mehr wert.

Public Storage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 53,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at