Aktie
WKN: 867609 / ISIN: US74460D1090
|Public Storage-Anlage im Blick
|
15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Public Storage-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Public Storage-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Public Storage-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 272,12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,675 Public Storage-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 1 061,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 288,76 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 6,11 Prozent.
Zuletzt verbuchte Public Storage einen Börsenwert von 53,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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