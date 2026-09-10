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WKN: 867609 / ISIN: US74460D1090

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Public Storage-Performance im Blick 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Papier Public Storage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Public Storage-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Public Storage-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Public Storage-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 288,69 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 34,639 Public Storage-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 204,72 USD, da sich der Wert eines Public Storage-Anteils am 09.09.2026 auf 294,60 USD belief. Das entspricht einem Plus von 2,05 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Public Storage eine Börsenbewertung in Höhe von 56,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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