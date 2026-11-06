PulteGroup Aktie
WKN: 854435 / ISIN: US7458671010
|Rentables PulteGroup-Investment?
|
06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PulteGroup von vor 10 Jahren eingefahren
Am 06.11.2016 wurde die PulteGroup-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18,24 USD. Bei einem PulteGroup-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 548,246 PulteGroup-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 74 095,39 USD, da sich der Wert eines PulteGroup-Papiers am 05.11.2026 auf 135,15 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 640,95 Prozent angewachsen.
PulteGroup wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,96 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PulteGroup Inc
Analysen zu PulteGroup Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PulteGroup Inc
|118,95
|-1,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.