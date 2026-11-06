S&P 500-Papier PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PulteGroup von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen PulteGroup-Einstiegs gewesen.

Am 06.11.2016 wurde die PulteGroup-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18,24 USD. Bei einem PulteGroup-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 548,246 PulteGroup-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 74 095,39 USD, da sich der Wert eines PulteGroup-Papiers am 05.11.2026 auf 135,15 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 640,95 Prozent angewachsen.

PulteGroup wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,96 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at