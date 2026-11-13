S&P 500-Papier PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PulteGroup von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in PulteGroup-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 13.11.2025 wurden PulteGroup-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren PulteGroup-Anteile an diesem Tag 118,42 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,844 PulteGroup-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107,16 USD, da sich der Wert eines PulteGroup-Anteils am 12.11.2026 auf 126,90 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,16 Prozent erhöht.

Alle PulteGroup-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at