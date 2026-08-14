PulteGroup Aktie

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WKN: 854435 / ISIN: US7458671010

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Lohnender PulteGroup-Einstieg? 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Papier PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PulteGroup von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in PulteGroup-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem PulteGroup-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des PulteGroup-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,15 USD. Bei einem PulteGroup-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 472,813 PulteGroup-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen PulteGroup-Anteile wären am 13.08.2026 61 725,77 USD wert, da der Schlussstand 130,55 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 517,26 Prozent gesteigert.

Alle PulteGroup-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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