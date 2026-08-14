S&P 500-Papier Qorvo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Qorvo von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Qorvo-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Qorvo-Papier statt. Der Schlusskurs des Qorvo-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 54,59 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Qorvo-Aktie investierten, hätten nun 183,184 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 18 032,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 98,44 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 80,33 Prozent vermehrt.

Qorvo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at