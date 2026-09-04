S&P 500-Papier Qorvo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Qorvo-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Qorvo-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Qorvo-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 185,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 53,949 Qorvo-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 415,41 USD, da sich der Wert eines Qorvo-Anteils am 03.09.2026 auf 100,38 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 45,85 Prozent verringert.

Qorvo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at