Quanta Services Aktie
WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029
|Frühe Investition
|
02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Quanta Services-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,16 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Quanta Services-Papier investiert hätte, befänden sich nun 382,263 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Quanta Services-Papiers auf 611,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 233 711,77 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 2 237,12 Prozent vermehrt.
Quanta Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 91,48 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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