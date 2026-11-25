Das wäre der Gewinn bei einem frühen Quanta Services-Investment gewesen.

Die Quanta Services-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Quanta Services-Aktie an diesem Tag 32,88 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Quanta Services-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 304,136 Quanta Services-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 589,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179 330,90 USD wert. Mit einer Performance von +1 693,31 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Quanta Services belief sich zuletzt auf 91,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at