Quanta Services Aktie
WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029
|Rentable Quanta Services-Anlage?
|
21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Papier Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor 5 Jahren eingefahren
Am 21.10.2021 wurde die Quanta Services-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 116,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Quanta Services-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,858 Quanta Services-Aktien. Die gehaltenen Quanta Services-Aktien wären am 20.10.2026 511,15 USD wert, da der Schlussstand 596,00 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 411,15 Prozent.
Alle Quanta Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 93,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quanta Services Inc.
Analysen zu Quanta Services Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Quanta Services Inc.
|500,20
|-6,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX leichter -- US-Börsen schwächer - NASDAQ tiefrot -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.