S&P 500-Papier Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Quanta Services-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 21.10.2021 wurde die Quanta Services-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 116,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Quanta Services-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,858 Quanta Services-Aktien. Die gehaltenen Quanta Services-Aktien wären am 20.10.2026 511,15 USD wert, da der Schlussstand 596,00 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 411,15 Prozent.

Alle Quanta Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 93,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at